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Дэвид Финчер снимет триллер "Убийца" с Фассбендером в главной роли

Новости
    25.02.2021, 15:21
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Плотно подружившийся с Netflix на ближайшие четыре года Дэвид Финчер уже готов заняться своим следующим проектом для платформы.

Фото: kinopoisk.ru
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Согласно MovieWeb, речь идет об адаптации брутального французского графического романа "Убийца", где главную роль может сыграть Майкл Фассбендер. Переговоры с актером пока ведутся и его участие официально не подтверждено.

На чем хорошие вести не кончаются: сценаристом ленты выступит Эндрю Кевин Уокер, сотрудничавший с Дэвидом на "Бойцовском клубе" и "Игре" и написавший скрипт триллера "Семь".

По дате премьеры и остальному касту информации еще нет.

"Убийца", состоящий из двенадцати выпусков, впервые был опубликован во Франции в 1988-м. Через десять лет комикс переиздали в США. По центру истории - киллер, у которого "сбился моральный компас". По следу хитмена идет матерый детектив.

Стоит заметить, что Финчер примеривался к "Убийце" еще с 2007 года, когда на Paramount дали отмашку экранизации, назначив Дэвида постановщиком. Но в итоге предприятие зависло "в производственном аду".

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