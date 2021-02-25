Дэвид Финчер снимет триллер "Убийца" с Фассбендером в главной роли

Плотно подружившийся с Netflix на ближайшие четыре года Дэвид Финчер уже готов заняться своим следующим проектом для платформы.

Согласно MovieWeb, речь идет об адаптации брутального французского графического романа "Убийца", где главную роль может сыграть Майкл Фассбендер. Переговоры с актером пока ведутся и его участие официально не подтверждено.

На чем хорошие вести не кончаются: сценаристом ленты выступит Эндрю Кевин Уокер, сотрудничавший с Дэвидом на "Бойцовском клубе" и "Игре" и написавший скрипт триллера "Семь".

По дате премьеры и остальному касту информации еще нет.

"Убийца", состоящий из двенадцати выпусков, впервые был опубликован во Франции в 1988-м. Через десять лет комикс переиздали в США. По центру истории - киллер, у которого "сбился моральный компас". По следу хитмена идет матерый детектив.

Стоит заметить, что Финчер примеривался к "Убийце" еще с 2007 года, когда на Paramount дали отмашку экранизации, назначив Дэвида постановщиком. Но в итоге предприятие зависло "в производственном аду".