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25.02.2021 22:22
Рубрика: В мире

Евросоюз продлил санкции против Беларуси на один год

Текст: Марина Алешина

В Брюсселе приняли решение еще на год продлить режим санкций против правящего режима Беларуси. Об этом говорится в заявлении совета ЕС.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Санкции были введены в отношении 88 высокопоставленных государственных чиновников, включая президента республики Александра Лукашенко и представителей бизнеса, а также семи компаний. Физическим лицам закрыт въезд на территорию ЕС и доступ к банковским активам, а юридическим - запрещается иметь дело с европейским бизнесом. Впрочем, те сделки, что уже заключены, должны быть исполнены. Пролонгированные рестрикции будут действовать до 28 февраля 2022 года.

Санкции в отношении Минска принимались в три этапа. Главы МИД стран ЕС уже договорились о четвертом санкционном "транше".

В мире Европа В мире экс-СССР Беларусь Международные организации Европейский союз Санкции и антисанкции

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