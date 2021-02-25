Евросоюз продлил санкции против Беларуси на один год

В Брюсселе приняли решение еще на год продлить режим санкций против правящего режима Беларуси. Об этом говорится в заявлении совета ЕС.

Санкции были введены в отношении 88 высокопоставленных государственных чиновников, включая президента республики Александра Лукашенко и представителей бизнеса, а также семи компаний. Физическим лицам закрыт въезд на территорию ЕС и доступ к банковским активам, а юридическим - запрещается иметь дело с европейским бизнесом. Впрочем, те сделки, что уже заключены, должны быть исполнены. Пролонгированные рестрикции будут действовать до 28 февраля 2022 года.

Санкции в отношении Минска принимались в три этапа. Главы МИД стран ЕС уже договорились о четвертом санкционном "транше".