Из-за пожаров в горах в префектуре Тотиги объявили эвакуацию

Японские власти рекомендуют жителям префектуры Тотиги эвакуироваться. Причина - пожары в горах, которые не могут потушить уже пятый день, передает телеканал NHK.

"Пожар начался еще в минувшее воскресенье, 21 февраля. Сухая и ветреная погода позволили огню быстро распространиться, - со ссылкой на источник пишет РИА Новости. - К вечеру среды, 24 февраля, пожар охватывал 76,5 гектара".

К тушению подключили силы самообороны, однако пока справиться с огнем не удается. Накануне было прекращено движение на одном из участков автодороги. Согласно информации местных властей, полностью сгорел горный синтоистский храм.