Испытания новейшего танка Т-14 "Армата" с боеприпасами от специалистов "Росатома" идут в 38-м Научно-исследовательском испытательном институте Министерства обороны.

Платформа "Армата" стала основой не только танка Т-14, но и целого семейства бронемашин различного назначения. Фото: Сергей Михеев

На выставке IDEX-2021, которая завершилась 25 февраля, впервые за границами России прошла презентация танка Т-14, которая вызвала ажиотажный интерес. Несколько стран уже выразили желание закупать эти машины.

Интерес к российскому танку объясним. Только нашим конструкторам удалось реализовать в металле танк третьего послевоенного поколения. Напомним, первое послевоенное поколение - это Т-54 и его развитие, второе - Т-64 и опять же его развитие. А Т-14 - полноценный танк третьего поколения.

У "Арматы" много отличий от машин предыдущих поколений. Главное - башня у него необитаемая, три члена экипажа сидят в хорошо защищенной бронекапсуле. Под погоном башни находятся элементы новейшей активной защиты. По словам специалистов, она защищает от поражения не только управляемыми ракетами, но и подкалиберными снарядами.

Стоит повторить, Т-14 единственный в мире танк третьего поколения. Наша страна остается несомненным лидером в мировом танкостроении.

Гендиректор и главный конструктор Уральского КБ транспортного машиностроения, в котором создавалась "Армата", Андрей Терликов, работавший на IDEX-2021, заявил, что поставки в войска первых серийно выпускаемых танков Т-14 начнутся уже в 2022 году. Также он сказал, что "госиспытания этой машины идут, ожидаем их окончания в ближайшие год-два". И это, пожалуй, самое главное.

"Армата" участвовала в парадах, неоднократно говорилось о том, что идет ее обкатка в войсках. Однако до последнего времени машина так и не приступала к государственным испытаниям. А без них ни о каких поставках в войска и речи быть не могло. И вот, по словам Терликова, испытания начались.

Проводиться они должны не на заводских или армейских полигонах, а в 38-м Научно-исследовательском испытательном институте Министерства обороны. Без одобрения этого института, который находится в подмосковной Кубинке, никакая бронетехника в войска поставлена быть не может.

Что же из себя представляет 38-й НИИИ БТВТ МО и в чем основная суть первоочередного тестирования новой бронетехники?

Испытательный полигон "сомодвижущихся боевых машин" был создан в 1931 году. В текущем году будет отмечаться его 90-летие. За это время испытательный полигон стал крупнейшим в мире. Сравниться, и то не во всем, с ним мог только аналогичный Абердинский полигон в Соединенных Штатах.

Даже иностранные специалисты всегда отмечали, что испытания в Кубинке проходили намного жестче, чем в США. Поэтому, наверное, советская бронетехника во второй половине ХХ века объективно была и осталась самой надежной в мире.

В 38-м НИИИ бронетанковой военной техники работали и служили, без преувеличения, лучшие специалисты - гражданские и военные. В том числе совершенно уникальные танкисты-испытатели, о которых в сравнении с летчиками-испытателями почти ничего не известно.

Был период, когда по совершенно непонятным причинам ведущий мировой центр испытаний бронетехники едва не ликвидировали как бы за ненадобностью. К счастью для наших Вооруженных сил, этого не произошло.

Что будут проверять в "Армате" в первую очередь? Тестов много. Это и условия обитаемости экипажа, и ходовые качества машины, надежность всех ее узлов и механизмов, характеристики силовой установки и трансмиссии, а также многое другое. Один из наиболее ответственных этапов - огневые испытания. Танк будут подрывать на минах различных типов и обстреливать всеми видами самых современных боеприпасов.

На госиспытаниях Т-14 будут подрывать на минах и обстреливать самыми убойными снарядами

Главный конструктор "Арматы" выразил уверенность, что уже в следующем году Т-14 начнет поступать в войска. Вообще-то, известно, не надо говорить гоп, пока не перепрыгнешь. Никто не знает, каковы будут результаты испытаний.

Можно вспомнить почти анекдотичный случай. Был период, когда руководство минобороны взяло курс на закупку военной техники для Российской армии за рубежом. Тогдашнему начальнику Генштаба Макарову приглянулись итальянские колесные "танки" Сentaurio ("Кентавр") и Freccia ("Стрела"). Решение о закупке фактически было принято.

Однако надо было выполнить одну формальность - провести тестирование этих машин на полигоне в Кубинке. Какие проблемы? "Кентавр" и "Стрела" выпускались серийно, находились на вооружении итальянской армии. Увы, чудо западной военной техники буквально развалилось при не очень уж и жестком тестировании по российским военным стандартам.

С другой стороны, как ранее сообщалось, "Армата" долго и жестко испытывалась на полигоне "Старатель" в Нижнем Тагиле. Выявлялись и устранялись слабые места. Поэтому вполне возможно, что испытания в Кубинке станут обязательным, но уже чисто формальным актом прохождения танка по пути его в войска. Как говорится, поживем - увидим.

Один из штатных боеприпасов повышенного могущества для "Арматы" разрабатывают специалисты "Росатома". Он тоже будет испытан в Кубинке.

Некие эксперты уже заявили, что это подкалиберный снаряд из обедненного урана. А почему? Только потому, что прозвучало слово "Росатом"? Бронебойные снаряды на основе обедненного урана давно в арсенале танковых боеприпасов. В данном случае речь идет, скорее всего, об обычных фугасных снарядах очень большой мощности.

И это станет одним из самых интересных ноу-хау отечественной оборонной промышленности.