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Один из создателей "Винни-Пуха" Владимир Зуйков умер от COVID

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    25.02.2021, 18:46
Текст:   Олег Усков

Советский мультипликатор Владимир Зуйков, работавший, в частности, над анимационными фильмами про Винни-Пуха как художник-постановщик, скончался на 87-м году жизни 25 февраля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шеф-редактора "Союзмультфильма" Сергея Капкова, назвавшего коллегу одним из последних выдающихся художников советской анимации.

Причиной смерти художника, по словам Капкова, стала коронавирусная инфекция.

Владимир Зуйков родился 27 января 1935 года. Окончив Московский педагогический институт имени Потемкина, преподавал в школе. Работал иллюстратором в книжных издательствах, в журналах. В частности - в изданиях "Знание - сила" и "Химия и жизнь".

В 1967-м стал художником-постановщиком на "Союзмультфильме", принял участие в создании порядка тридцати лент. Среди которых самые прославленные - "Фильм, фильм, фильм", трилогия про Винни-Пуха, "Икар и мудрецы" Хитрука, "Халиф-аист", "Птичка Тари", "Дарю тебе звезду".

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