ОПЕК+ уже в начале марта предстоит решить судьбу цен на нефть

На ближайшей встрече ОПЕК+ 4 марта может решиться не только будущее котировок барреля, но и вопрос доходов бюджета России от поставок нефти за рубеж. Нашей стране сейчас выгодно добывать больше, наращивая экспорт и поступления от него. Для Саудовской Аравии, наоборот, рост цен на нефть обеспечивает дополнительные доходы казны.

Разница обусловлена тем, что доходы бюджета России от экспорта нефти ограничены ценой отсечения - 43,3 доллара за бочку марки Urals. В Саудовской Аравии такого ограничения нет: здесь чем выше, тем лучше. Еще одно отличие заключается в том, что внутреннее потребление добываемой нефти в России составляет более 50%, а в Саудовской Аравии - около 20%. То есть из условных 10 млн баррелей в сутки мы на экспорт можем отправить меньше 5 млн, а саудиты - 8 млн. Поэтому, сокращая производство по условиям ОПЕК+ на 2 млн баррелей в сутки, мы снижаем экспорт на 40%, а Саудовская Аравия - только на 25%. По данным Счетной палаты доля нефтегазовых доходов бюджета России сократилась с 39,3% в 2019 году до 28% в 2020 году. Объем полученных вывозных таможенных пошлин сократился по сравнению с 2019 годом более чем на 1,1 трлн рублей.

Сокращая добычу по условиям ОПЕК+, Россия снижает экспорт нефти на 40%, а Саудовская Аравия - только на 25%

Именно по этим причинам Россия добилась исключительной возможности нарастить производство в феврале-марте на 130 тысяч баррелей в сутки, в то время как остальные участники сохранили свои квоты сокращения. Вероятно, дополнительные обязательства Саудовской Аравии и еще нескольких стран ОПЕК сократить добычу до апреля на 1,425 млн баррелей в сутки также связаны с тем, что сделка регулирует не экспорт нефти, а ее добычу. Эти обязательства немного уравняли потери стран ОПЕК и России.

Саудовская Аравия воспользуется добровольным односторонним сокращением добычи на 1 млн баррелей в качестве разменной монеты при переговорах, считает партнер департамента консалтинга Deloitte Йорг Дорлер. Он уточнил, что Саудовская Аравия может частично продлить сокращение производства на период с апреля, если другие члены ОПЕК+, включая Россию, воздержатся от дальнейшего увеличения добычи нефти. Таким образом, высокие цены на нефть сохранятся еще на несколько месяцев , но уровень экспорта из России в таком случае не изменится.

По мнению главы отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансена, ОПЕК+, скорее всего, согласится на скромное увеличение добычи в районе 500 тысяч баррелей в день. Для России это будет означать рост производства на 120 тысяч баррелей в сутки, что слишком мало для наращивания экспорта. Поэтому весьма вероятно, что наша страна будет продолжать настаивать на особых условиях для себя.

"Ценовые ориентиры и рыночный фокус России и Саудовской Аравии различаются", - говорит ведущий аналитик Oil Research and Forecasts, Refinitiv Ихсан Хакк. Несмотря на это, по его мнению, они найдут решение, устраивающее обе стороны, избегая тем самым явного конфликта.

Перед мартовской встречей для участников ОПЕК+ есть и серьезнейший плюс - США оказались не готовы к морозам. По данным минэнерго США, производство нефти в стране упало минимум на 1,1 млн баррелей в сутки. На некоторое время (правда, весьма недолгое) США перестали быть главным дестабилизирующим фактором для сделки ОПЕК+.