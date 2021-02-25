Отец вратаря "Ливерпуля" Алиссона утонул в Бразилии

Отец бразильского вратаря "Ливерпуля" Алиссона Беккера утонул в озере в Бразилии. Трагедия произошла в среду на юге страны. Как сообщает ESPN, 57-летний Жозе Беккер утонул в озере неподалеку от своего дома, расположенного около города Ринкао-ду-Инферно. Сначала мужчину объявили пропавшим без вести, а спустя несколько часов было обнаружено тело.

Сообщается, что на теле не обнаружено никаких признаков насильственной смерти.

Свои соболезнования голкиперу "Ливерпуля" и его брату Муриэлю выразили представители футбольного клуба "Интернасионал", за который они ранее играли.

"С большим сожалением сообщаем о смерти Жозе Агостино Беккера, отца наших бывших вратарей Алиссона и Муриэля", - говорится в сообщении клуба.

В воскресенье "Ливерпулю" предстоит провести матч против "Шеффилд Юнайтед" в чемпионате Англии. Пока неизвестно, примет ли в нем участие Алиссон.