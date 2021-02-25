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25.02.2021 12:59
Рубрика: Власть

Правительство смягчает ответственность при работе с сильными обезболивающими

Текст: Владимир Кузьмин

По поручению президента правительство смягчает ответственность медицинского персонала, работающего с сильнодействующими обезболивающими лекарствами.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"Врачам, фармацевтам, другим сотрудникам медицинских учреждений не будет грозить уголовная ответственность, когда препарат теряется по недосмотру или неосторожности, если это не принесло никакого вреда другим людям и потеря зафиксирована специальной комиссией", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина, комментируя поправки в Уголовный кодекс.

Когда речь идет о спасении людей, ситуации бывают разные, подчеркнул глава правительства. Случалось, что врачи, помогая пациентам, получали наказание за формальные нарушения процедур. "Безусловно, надо очень внимательно следить за тем, как используются такие сильные препараты, но и чрезмерное наказание за непредумышленные ошибки недопустимо, - уверен Мишустин. - Нужно создавать условия для врачей, чтобы они могли спокойно работать".

Власть Работа власти Госуправление Общество Здоровье Правительство Председатель Правительства

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