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25.02.2021 16:10
Рубрика: Легковые авто

Премию за безопасность получили все, кроме одной японской автокомпании

Текст: Константин Руссов
Фото: Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) Фото: Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS)
Фото: Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS)

Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) отметил наградами за безопасность "Top Safety Pick" и "Top Safety Pick+" модели, продающиеся на американском рынке. В этом году только одна марка не смогла выиграть премию.

Фото: Пресс-служба Lexus.
Названы самые надежные автомобили. На первом месте не Toyota

Количество наград было значительно увеличено: с 64 в прошлом до 90 в нынешнем. Первенство с высшим рейтингом безопасности "Top Safety Pick+" - у Volvo: наградой отметили 9 моделей шведской компании. Второе место занимает Mazda (7 моделей), третье делят Subaru и Audi (по 5 моделей).

В списке с рейтингом "Top Safety Pick" главенствуют Toyota, Hyundai, Subaru, Kia. Только две модели американского концерна Ford смогли соответствовать высоким требованиям IIHS: Lincoln Corsair и Lincoln Aviator. У General Motors и новообразованного Stellantis по одной: Chevrolet Equinox и Ram 1500 Crew Cab.

Единственным автопроизводителем, представленным на рынке США и не получившим награды за безопасность, стал Mitsubishi. Возможно, всё изменится в следующем году, ведь Outlander сменил поколение: его "близнец" - Nissan Rogue - получил высшую награду "Top Safety Pick+".

Фото: Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS)