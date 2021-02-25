Прошла презентация базы данных жертв польских повстанцев

Об истоках современного политического терроризма шла речь на презентации открытой электронной базы данных "Жертвы повстанческого террора, 1863 год".

События середины XIX века стали неожиданно остро актуальны: в начале февраля в Вильнюсе посол США в Беларуси Джули Фишер и лидер белорусской несистемной оппозиции Светлана Тихановская возложили венки к месту захоронения национального героя современной Польши и Литвы Константина Калиновского. Повстанцами, которыми он руководил, был организован настоящий террор по отношению к нелояльному местному населению, которое не поддерживало восстание против России. Тогда в течение года террористами были уничтожены не менее двух тысяч мирных жителей, в том числе не менее 600 человек были убиты на территории современных Беларуси и Литвы. Жестокость этих убийств зашкаливает настолько, что допускать их описание в открытый доступ не позволяет современная возрастная градация текстов и публикаций.

В представленной журналистам базе, которая продолжает пополняться, - подробные данные на 450 человек, включая их социальный статус. Для этого были исследованы архивы и отделы рукописей национальных библиотек нескольких стран, в том числе и Польши. По словам директор фонда "Историческая память", научного сотрудника Института российской истории РАН Александра Дюкова, большинство убитых так называемыми повстанцами - крестьяне, те, кому националистические идеи Калиновского были чужды.

По мнению научного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаила Мягкова, технологии цветных революций, завезенных в страну из-за рубежа, возникли уже во время польского восстания. Террор раскручивался ровно по той же схеме, что на Майдане или в Северной Африке. "Миф восстания 1863 года был направлен против России, российского государства и русскоязычного населения, в частности, на территории Царства Польского, - убежден историк. - И тогда, и сегодня повстанцы, чьей целью было раскачать ситуацию в государстве, действовали по определенному сценарию". Прежде всего в дело включается массовые сборища - похороны или молебны, после этого проходила сакрализация жертв, обвинение во всем центрального правительства. Далее подключается молодежь, которая следует указаниям старших товарищей (сегодня это майдан с его горящими покрышками, во время восстания 1863 года - забрасывание камнями представителей власти, не только российской, но и польской. Далее демонстрации, где людям раздают специальные знаки и символы (в случае восстания - это черные траурные ленточки и запрет на увеселительные мероприятия). Подключается пресса: сейчас - соцсети и блоги, тогда - обычные газеты, которые финансировались из-за рубежа.

К слову, проталкивание мифа, что "заграница нам поможет" - особенно важно во всей этой пирамиде ценностей. Восстание готовилось заранее, с конца 50-х годов XIX века. Но особенно усилились террористические акты и раскручивание ситуации с 1861 года. "Франция здесь играла главную роль. Но и Австро-Венгрия с Англией тоже сочувствовали антироссийским настроениям, - подчеркивает Михаил Мягков. - Известен случай, когда польские представители пришли к английскому консулу в Варшаве. Очень похоже на историю с Викторией Нуланд и печеньками в Киеве перед майданом. И даже канцлер Пруссии Бисмарк не выполнил обещания, данные России, быть нейтральным и закрыть границы: повстанцы концентрировались на прусской и австро-венгерской территориях, чтобы вооруженные до зубов боевики могли перебросить свои силы в Царство Польское".

Эксперты напомнили, что в советское время, когда СССР дружил с социалистической Польшей, в мифе о Калиновском микшировалась его националистическая составляющая, а социальная направленность его идеи гипертрофировалась.

Мир меняется, но идеологические императивы и технологии, антирусские мифы и агрессивность по отношению к России, к сожалению, остается, считает научный директор РВИО. "Мы быстро забываем о тех людях, которые стали жертвами террора", - заключил он.