Названы возможные сроки отмены антиковидных ограничений в Москве

В Москве часть антиковидных ограничений, если позволит эпидемиологическая ситуация, могут отменить к предстоящему летнему сезону. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

- Мы надеемся, что при сохранении текущей ситуации с распространением коронавируса нам удастся к лету прийти к минимальным ограничениям, которые могут остаться, - заявил он в эфире "Россия 24" .

Ефимов также отметил, что гостиничный бизнес вернется на прежние показатели, когда будут сняты ограничения по передвижению.