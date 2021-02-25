Руководителей банка задержали по подозрению в растрате более миллиарда рублей

Двое бывших руководителей межрегионального коммерческого банка подозреваются в растрате активов кредитной организации. Их задержали сотрудники Следственного департамента и ГУЭБиПК МВД России.

В пресс-центре МВД России сообщили, что в 2016 году фигуранты организовали передачу подконтрольным структурам прав собственности на принадлежащие банку здания и земельные участки. Ущерб от незаконного отчуждения недвижимости составил более 1 миллиарда рублей.

В офисных и жилых помещениях на территории Москвы и Татарстана полицейские провели более 40 обысков. Изъяты компьютерная техника, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ. Задержанным предъявлено обвинение, Тверским районным судом Москвы им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.