В Москве из-за оттепели началась массовая уборка крыш

Минувший снегопад принес дополнительные 7 см снега на столичные улицы. Из-за оттепели, которая простоит несколько дней, в городе начали массовую уборку крыш от снега. Об этом рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, в городе проводится работа по очистке городских территорий от снега. Задействовано необходимое количество техники и специалистов. "В ближайшие дни будет оттепель, затем снова придут морозы, потом - опять оттепель. Сейчас наша основная задача не допустить схода снежных масс с кровель, образования наледи и сосулек. Поэтому в городе повсеместно начались работы по очистке кровель от снега", - сказал Бирюков. Он напомнил, что особое внимание уделяется также очистке от снега территорий возле павильонов общественного транспорта, станций метро, крупных пересадочных пунктов, социальных и образовательных учреждений и других.