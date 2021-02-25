В Чите срочника, скрывавшегося 16 лет, нашли после смерти

В Чите солдата-срочника, дезертировавшего из воинской части более 16 лет назад, удалось найти и опознать только после смерти.

20 сентября 2004 года рядовой находился на танкодроме в поселке Песчанка. В тот же день около 19 часов он ушел в лес и не вернулся.

Поиски результатов не принесли. Рассматривались различные версии, в том числе об убийстве военнослужащего сослуживцами или утоплении, но они не подтвердились.

29 сентября прошлого года в частном доме Читы было найдено тело мужчины. Хозяйка жилого здания пояснила, что это - ее гражданский муж. Тем не менее документы, удостоверяющие его личность, предоставить не смогла. Они якобы сгорели при пожаре.

В базе адресно-справочного учета гражданин с такими данными не числился.

"В этой связи сотрудниками полиции тело было дактилоскопировано. В результате проверки по криминалистическим учетам было выявлено совпадение его дактилоскопической карты с дактилоскопической картой разыскиваемого военнослужащего", - сообщает пресс-служба СК РФ.

Мать погибшего, проживающая в Новосибирске, опознала своего сына по фотографии. Таким образом, уголовное дело, возбужденное после пропажи срочника, было закрыто.