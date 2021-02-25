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Рубрика: Происшествия

В Приморье мужчина угнал такси, чтобы доехать до дома

Текст: Ольга Журман

В Уссурийске возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (часть первая статьи 166 УК РФ), сообщается на сайте УМВД по Приморскому краю.

Водитель такси ночью вез пассажира в город Спасск-Дальний. Когда шофер остановился у магазина и вышел из салона, пассажир пересел за руль и уехал.

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости
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После обращения потерпевшего в дежурную часть, ориентировку на угнанную машину передали всем патрульным нарядам. Вскоре авто было найдено на участке трассы А-370 в Спасском районе.

Находившийся за рулем попытался скрыться от полиции, но, не справившись с управлением, въехал в опору рекламного щита. Оказалось, что 21-летний преступник не имел водительского удостоверения. По его словам, он угнал такси, чтобы доехать до дома в селе Александровка, так как не имел при себе денег, чтобы оплатить поездку.

Автомобиль с механическими повреждениями возвращен заявителю. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Фигуранту дела также предстоит возместить материальный ущерб, причиненный владельцу автомашины в результате ДТП.

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