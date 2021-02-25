СК проверит информацию об отравлении детей в аквапарке Кирова

Следователи проверят информацию о вероятном отравлении детей парами хлора в аквапарке Кирова. Публикации о происшествии ранее появились в местных СМИ, сообщает пресс-служба СК России по региону.

Некоторым детям якобы даже вызывали скорую помощь.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами СК России по Кировской области принято решение о проведении доследственной проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении.

Проверку начала и прокуратура Кировской области. Если информация подтвердится, то надзорное ведомство планирует оценить действия должностных лиц, ответственных за организацию безопасного отдыха в аквапарке "Дружба".

На сайте самого аквапарка написано, что 25 февраля он не работает "по техническим причинам".