В Саратове из-за аварии без воды остались более 400 тысяч жителей

В Саратове из-за аварии на водопроводе утром в четверг половина горожан осталась без воды.

По данным ГУ МЧС по региону подача холодной воды ограничена в 2726 домов, где проживает 424 тысячи человек. Причиной ограничения водоснабжения стали аварийно-ремонтные работы. Коммунальные службы меняют задвижку на водопроводном комплексе -3.

По данным ведомства, котельные, которые отапливают дома, работают в штатном режиме, к ним предусмотрен подвоз воды.

Как сообщили в правительстве Саратовской области, водоснабжение планируют восстановить к 13 часам дня по местному времени.