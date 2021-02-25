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Рубрика: Происшествия

В Саратове из-за аварии без воды остались более 400 тысяч жителей

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове из-за аварии на водопроводе утром в четверг половина горожан осталась без воды.

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По данным ГУ МЧС по региону подача холодной воды ограничена в 2726 домов, где проживает 424 тысячи человек. Причиной ограничения водоснабжения стали аварийно-ремонтные работы. Коммунальные службы меняют задвижку на водопроводном комплексе -3.

По данным ведомства, котельные, которые отапливают дома, работают в штатном режиме, к ним предусмотрен подвоз воды.

Как сообщили в правительстве Саратовской области, водоснабжение планируют восстановить к 13 часам дня по местному времени.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

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