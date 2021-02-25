В Саратовской области шесть школьников отравились таблетками

В Саратовской области сразу шесть школьников отравились таблетками, предназначавшимися для дезинфекции помещения. Несчастный случай произошел с четвероклассниками школы № 3 Красноармейска.

Как сообщили в администрации Красноармейского района, дети проглотили таблетки для дезинфекции, которые кто-то из сотрудников школы оставил в классе. Дети приняли эти таблетки за витаминки. Все шестеро школьников были госпитализированы.

Сейчас четверо четвероклассников чувствуют себя уже хорошо, двое находятся в состоянии средней степени тяжести. Угрозы для жизни пострадавших нет.

- Сотрудниками школы, которые оставили таблетки в классе, допущена халатность, отвечать за которую придется по закону, - считают в администрации района.