Новый закон Новосибирской области защитит зеленые зоны от застройки

Сессия Законодательного собрания Новосибирской области практически единогласно одобрила изменения в областной закон № 325-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области".

Глава региона Андрей Травников и председатель заксобрания Андрей Шимкив назвали принятое решение историческим для области.

Губернатор напомнил, какая была развернута информационная кампания "против", какие невероятные доводы приводились: якобы, все это делается для того, чтобы запретить доступ на территорию, якобы правительство области собирается взимать плату за нахождение в городских лесах.

- На самом деле, этот закон исторический по своему содержанию. И то, что депутаты столкнулись с таким скрытым и явным противодействием, только подтверждает, что эта инициатива была абсолютно правильной, направленной на защиту интересов жителей Новосибирской области, - подчеркнул Андрей Травников.

Решение о необходимости создания природно-рекреационной местности и лесного парка принимает правительство Новосибирской области. Новый закон призван защитить зеленые зоны населенных пунктов от застройки и вырубки. Законом устанавливается порядок создания особо охраняемых природных территорий, в том числе природно-рекреационных местностей и лесных парков. Также прописано содержание режима особой охраны данных категорий.

В перспективе, как подчеркнул губернатор, к созданию таких территорий могут присоединиться муниципальные районы, в которых есть потребность в защите рекреационных зон.

- Это универсальный закон, важный для населенных пунктов и жителей Новосибирской области. Но в связи с тем, что самый громкий ажиотаж возник вокруг Заельцовского бора, мы постараемся эту территорию защитить максимально быстро, - заявил Андрей Травников.

Губернатор поблагодарил председателя заксобрания Андрея Шимкива за настойчивость, а региональных депутатов за стойкость и конструктивный подход в процессе подготовки закона: ранее ни один из принимаемых законопроектов не вызывал такого противодействия.

Теперь в сжатые сроки правительство области разработает положение об особо охраняемых природных территориях регионального значения.