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25.02.2021 13:48
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье проверят обстоятельства смерти девочки в больнице

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае проверят обстоятельства смерти 10-летней девочки в одной из больниц региона. Об этом заявили в прокуратуре региона на официальной странице в Instagram.

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Ранее в социальных сетях появилась информации о том, что в больнице Георгиевска скончалась 10-летняя девочка. Произошло это через несколько дней после осмотра врача. По сообщению матери погибшей девочки, медики знали, что у дочки повышенный сахар в крови, но не рассказали об этом родителю.

"По требованию прокурора Ставропольского края Александра Лоренца начата проверка... По результатам будет дана оценка доводам, изложенным в публикации, и решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Также служебную проверку назначили в краевом министерстве здравоохранения. Там заявили, что изучат медицинскую документацию и результаты патогистологической экспертизы. После чего примут решение о том, могли ли помочь ребенку в больнице.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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