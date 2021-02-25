На Ставрополье проверят обстоятельства смерти девочки в больнице

В Ставропольском крае проверят обстоятельства смерти 10-летней девочки в одной из больниц региона. Об этом заявили в прокуратуре региона на официальной странице в Instagram.

Ранее в социальных сетях появилась информации о том, что в больнице Георгиевска скончалась 10-летняя девочка. Произошло это через несколько дней после осмотра врача. По сообщению матери погибшей девочки, медики знали, что у дочки повышенный сахар в крови, но не рассказали об этом родителю.

"По требованию прокурора Ставропольского края Александра Лоренца начата проверка... По результатам будет дана оценка доводам, изложенным в публикации, и решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Также служебную проверку назначили в краевом министерстве здравоохранения. Там заявили, что изучат медицинскую документацию и результаты патогистологической экспертизы. После чего примут решение о том, могли ли помочь ребенку в больнице.