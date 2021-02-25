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25.02.2021 11:01
Рубрика: Происшествия

В КЧР неизвестные ранили двоих силовиков при проверке документов

Текст: Алена Ларина (Черкесск)

Два сотрудника правоохранительных структур ранены во время проверки документов в Малокарачаевском районе КЧР. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

Владельца турбазы в Заполярье посадили за нападение на полицию

Нападение произошло минувшей ночью при проведении оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению преступлений сотрудниками полиции и Росгвардии.

Правоохранители подошли к автомобилю "Нива", припаркованному у обочины дороги. В его салоне находились два мужчины, неадекватно отреагировавшие на требование полицейских. Сначала они оскорбили правоохранителей, а потом напали на них.

Водитель машины нанес ножевое ранение одному из силовиков, а его пассажир выстрелил из охотничьего ружья в сотрудника Росгвардии. После чего преступники скрылись.

Пострадавшим стражам правопорядка оказана медицинская помощь. Один из них отпущен домой, второй госпитализирован.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия

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