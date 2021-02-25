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25.02.2021 19:50
Рубрика: Происшествия

Студента-тиктокера отчислили из вуза после танцев на Мамаевом кургане

Волгоградского студента, станцевавшего возле статуи "Родина-мать зовет!" для видео в TikTok, отчислили из университета. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу филиала РАНХиГС.

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