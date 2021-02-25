Студента-тиктокера отчислили из вуза после танцев на Мамаевом кургане

Волгоградского студента, станцевавшего возле статуи "Родина-мать зовет!" для видео в TikTok, отчислили из университета. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу филиала РАНХиГС.

Ранее сотрудники полиции возбудили в отношении него уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

Молодой человек признался, что таким образом хотел привлечь новых подписчиков на свой канал. При этом он уточнил, что является верующим человеком и продемонстрировал среди своих вещей икону.