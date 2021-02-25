В Новороссийске мошенники обманули пенсионерку на миллион рублей

В следственном отделе полиции Центрального района Новороссийска возбудили уголовное дело в отношении мошенников, обманом уговоривших пенсионерку перечислить около миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Новороссийску.

Потерпевшая сообщила полиции, что ей по телефону позвонил мужчина, представившийся сотрудником отдела экономической безопасности финансового учреждения, и сказал, что их организация предотвратила списание денег с ее счета, но им предстоит выяснить, кто из сотрудников причастен к обману. Для этого необходимо перевести деньги на несколько "безопасных резервных счетов".

Женщина не торопилась выполнять поступившую команду, поэтому ей в течение нескольких часов с различных телефонных номеров перезванивали "начальник отделения банка", "начальник службы безопасности банка" и "начальник центрального банка" и настаивали на перечислении денег на "резервные счета".

После многочасовых переговоров потерпевшая все-таки перевела по банковскому терминалу около 700 тысяч рублей на пять счетов, реквизиты которых ей продиктовали по телефону. На следующий день мошенники снова связались с пенсионеркой и под тем же предлогом убедили перечислить еще 300 тысяч рублей из ее накоплений.

Сейчас полиция устанавливает личности и местонахождения телефонных мошенников.

Правоохранители предупреждают:

Не вступайте в разговор с незнакомцами, потому что это могут быть мошенники. Вам могут представиться сотрудниками правоохранительных органов, представителями банковских учреждений и операторов сотовой связи, знакомыми и даже вашими родственниками.

Ни под какими предлогами не сообщайте данные о себе и своей карте (реквизиты банковских счетов, номера карт, трехзначный код на обороте карты, пароли и коды, приходящие в виде SMS-сообщений).

Не переходите по ссылкам и не скачивайте приложения, программы, рекомендуемые вам.

Ни в коем случае не перечисляйте деньги на счета и номера телефонов, которые сообщили вам незнакомцы.