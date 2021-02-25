В Новороссийске мошенники обманули пенсионерку на миллион рублей

Новости

В Киеве начались обыски и аресты в офисе "Оппозиционной платформы" 21:32
Число жертв коронавируса в мире превысило 2,5 миллиона человек 20:37
Лыжник Большунов отказался общаться с журналистами после спринта на ЧМ 20:30
В США возник дефицит лабораторных обезьян для испытания вакцин от COVID 20:28
Прошла презентация базы данных жертв польских повстанцев 19:59
В ОНК подтвердили, что Навальный этапирован в колонию 19:55
Студента-тиктокера отчислили из вуза после танцев на Мамаевом кургане 19:50
В Болгарии предложили вручить Алле Пугачевой премиальные 150 евро 19:36
Мясникович и Рогозин обсудили вопросы кооперации в космической деятельности 19:33
Государственными грантами воспользовалось 278 ИТ-компаний 19:30
Росстат: Средние розничные цены на бензин в январе выросли на 1% 19:01
Вышел русский трейлер нового мультфильма Pixar "Лука" 18:55
ЦБ установил факты манипулирования акциями "Газпрома" и Сбербанка 18:51
Один из создателей "Винни-Пуха" Владимир Зуйков умер от COVID 18:46
Суд на Украине заблокировал более 400 сайтов 18:45
Лидерами по деструктивному контенту правозащитники назвали Twitter и Facebook 18:30
Жителям Подмосковья порекомендовали не ходить под крышами и козырьками 18:13
На Кубе началось массовое производство второй вакцины от COVID-19 17:53
Пассажирские авиаперевозки выросли в январе 17:38
Объявлена дата выхода сериала "Вампиры средней полосы" 17:31
"Спартак" не продаст Бакаева в "Динамо" 17:30
Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве в конце зимы и начале весны 17:24
Четверть доходов ВШЭ направят на поддержку студентов 17:20
Вышел русский трейлер "Армии мертвецов" Зака Снайдера 17:16
Пашинян призвал все политические силы Армении к диалогу 17:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
25.02.2021 20:20
Рубрика: Происшествия

В Новороссийске мошенники обманули пенсионерку на миллион рублей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В следственном отделе полиции Центрального района Новороссийска возбудили уголовное дело в отношении мошенников, обманом уговоривших пенсионерку перечислить около миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Новороссийску.

На Кубани завели уголовное дело из-за похищения квартир у пенсионеров

Потерпевшая сообщила полиции, что ей по телефону позвонил мужчина, представившийся сотрудником отдела экономической безопасности финансового учреждения, и сказал, что их организация предотвратила списание денег с ее счета, но им предстоит выяснить, кто из сотрудников причастен к обману. Для этого необходимо перевести деньги на несколько "безопасных резервных счетов".

Женщина не торопилась выполнять поступившую команду, поэтому ей в течение нескольких часов с различных телефонных номеров перезванивали "начальник отделения банка", "начальник службы безопасности банка" и "начальник центрального банка" и настаивали на перечислении денег на "резервные счета".

После многочасовых переговоров потерпевшая все-таки перевела по банковскому терминалу около 700 тысяч рублей на пять счетов, реквизиты которых ей продиктовали по телефону. На следующий день мошенники снова связались с пенсионеркой и под тем же предлогом убедили перечислить еще 300 тысяч рублей из ее накоплений.

Сейчас полиция устанавливает личности и местонахождения телефонных мошенников.

Правоохранители предупреждают:

Не вступайте в разговор с незнакомцами, потому что это могут быть мошенники. Вам могут представиться сотрудниками правоохранительных органов, представителями банковских учреждений и операторов сотовой связи, знакомыми и даже вашими родственниками.

Ни под какими предлогами не сообщайте данные о себе и своей карте (реквизиты банковских счетов, номера карт, трехзначный код на обороте карты, пароли и коды, приходящие в виде SMS-сообщений).

Не переходите по ссылкам и не скачивайте приложения, программы, рекомендуемые вам.

Ни в коем случае не перечисляйте деньги на счета и номера телефонов, которые сообщили вам незнакомцы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Правительство отложило введение новых правил техосмотра
Песков заявил об отсутствии разговоров в Кремле о переносе думских выборов
Минобороны РФ: Пашиняна ввели в заблуждение о применении "Искандеров" в Карабахе
В ГД внесен проект об отмене ограничений для инвалидов на получение пособий
За сутки в России подтверждено 11 198 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Роскачестве рассказали о новой схеме "развода" по телефону
Под Петербургом должница оставила кредиторам четырехметрового питона