В Севастополе экс-директор "Горсвета" обвинен в растрате 18 млн руб

Бывший директор севастопольского ГБУ "Горсвет" арестован по подозрению в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Экс-директор "Горсвета" в октябре 2019 года заключил контракт с частной фирмой на разработку проектно-сметной документации для проведения капремонта сетей наружного освещения. Стоимость работ составляла 18 миллионов рублей.

Как сообщили в УФСБ, руководитель ГБУ вступил в сговор с главой фирмы, подписал акт приемки и выплатил полную сумму, хотя работы, указанные в договоре, не были выполнены. Таким образом, директор ГБУ причинил предприятию ущерб в размере 18 миллионов рублей.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное на руководителя "Горсвета" по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Решением суда подозреваемый помещен под стражу. На его имущество наложен арест.