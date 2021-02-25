Волгоградец заставил медика дать ему психотропный препарат, угрожая ножом

Житель Волгограда, угрожая ножом фельдшеру скорой помощи, заставил его сделать ему укол психотропного препарата. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

"Скорая" приехала по вызову в дом по улице имени Константина Симонова, где 23-летний фельдшер оказался в непростой ситуации. На него напал с ножом ранее судимый 43-летний мужчина, потребовавший сделать ему инъекцию препарата, оказывающего психотропное и обезболивающее действие.

Когда укол подействовал, медработник позвонил в полицию. Как оказалось, нападавший ранее был неоднократно судим, в том числе за убийство.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ".