Жителя Кубани получил восемь лет тюрьмы за доставку наркотиков в еде

В Калининском районе Краснодарского края суд вынес приговор местному жителю, который пытался передать наркотики в изолятор временного содержания.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, 20-летний мужчина спрятал марихуану в пачках пюре быстрого приготовления. Однако, отнести "передачку" он решил не сам, а через посредника.

- 30 сентября злоумышленник через гражданина, не осведомленного о его преступных действиях, передал лицу, содержащемуся в ИВС, продукты питания, в том числе пачки картофельного пюре быстрого приготовления, в которых спрятал практически 40 граммов марихауны, - говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники ИВС во время приема продуктов тщательно их осмотрели и нашли наркотики. Приговором суда за незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы. Наказание ему предстоит отбывать в колонии строгого режима.