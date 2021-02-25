На Урале танковую дивизию подняли по тревоге

Командно-штабное учение гвардейской танковой дивизии начались в Центральном военном округе.

"Более пяти тысяч военнослужащих подняты по тревоге. Они совершили марш в районы выполнения учебно-боевых задач, приступили к развертыванию полевых пунктов управления", - сообщили в пресс-службе ЦВО, отметив, что тренировки пройдут на межвидовом полигоне в Челябинской области и завершится шестого марта.

В маневрах будут задействованы современные модификации танков Т-72Б3М, боевых машин пехоты БМП-2, артиллерийские тягачи "Медведь", буксируемые гаубицы "Мста-Б", реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", а также - техника специальных родов войск. В общей сложности - более 1,3 тысяч единиц.

В воздуха танкистов будут "прикрывать" экипажи ударных вертолетов Ми-24 и многоцелевых - Ми-8 (бригада армейской авиации округа, напомним, дислоцируется в соседней Свердловской области).

В финале тренировок военнослужащие уничтожат условного противника. При этом начнется операция при свете дня, а завершится - уже в темное время суток.