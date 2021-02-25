На Урале мужчина из-за просьбы надеть маску в магазине схватился за нож

Жителя Екатеринбурга доставили в ОВД после неадекватного поведения в общественном месте: в ответ на законную просьбу окружающих надеть маску, нетрезвый покупатель начал размахивать ножом.

Инцидент в одном из продуктовых магазинов на улице Билимбаевская случился в среду вечером, попал на видео и разошелся по соцсетям и Telegram-каналам.

"Мужчину доставили в территориальный отдел полиции, он уже привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство", - сообщили "РГ" в отделении по связям со СМИ управления МВД по Екатеринбургу.