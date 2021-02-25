В Ханты-Мансийске температура побила рекорд 1912 года

Не бывало морозную погоду зафиксировали приборы в Ханты-Мансийске накануне. Как передает местный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 февраля минимальная температура воздуха составила минус 39,2 градуса по шкале Цельсия.

"Это на 2,9 градуса ниже абсолютно минимального значения, зафиксированного в 1912 году, когда столбик термометра показывал 36,3 градуса", - говорится в сообщении учреждения.

В последние на территории всего Уральского федерального округа наблюдаются погодные аномалии. Так, накануне сильнейший буран обрушился на Челябинскую область: из-за пурги здесь ограничили движение по трассам, задерживались поезда, были зафиксированы отключения электроэнергии. Досталось и Курганской области, где шторм оставил без света более 20 населенных пунктов. Во всех регионах УрФО продолжают держаться морозы: например, в Екатеринбурге с утра было минус 27 градусов, а в Тюмени - 29. Потепление синоптики обещают к выходным.

Как пояснил в интервью РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, низкие температуры, ветер, метель и обильные осадки на Урале связаны с большой разницей атмосферного давления в циклоне к западу от региона и в антициклоне на востоке.