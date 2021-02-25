В каких городах России снег убирают хуже всего

У жителей городов России с населением от полумиллиона человек узнали, насколько они довольны уборкой снега. По результатам опроса, лучше всего чистят тротуары и дворы в Тюмени, Набережных Челнах и Санкт-Петербурге. Хуже всего - в Пензе, Ярославле и Рязани.

В опросе сервиса по поиску работы Super Job поучаствовали 19 тысяч респондентов. Так, в Тюмени абсолютно довольны уборкой улиц 19 процентов опрошенных, скорее довольны - 45. В Набережных Челнах работу коммунальщиков по максимуму оценили 18 процентов горожан, еще 34 процента оказались скорее довольны уборкой. В Санкт-Петербурге полностью устраивает работа служб десять процентов людей, 38 процентов ее результатами скорее довольны, но жители жалуются на излишнее количество соли и песка.

В Москве уборка снега удовлетворяет 38 процентов жителей, 25 процентов ей скорее довольны, и только 12 процентов она полностью устраивает.

В городах с худшим положением выше "удовлетворительно" коммунальщикам поставили меньше 20 процентов жителей. В Пензе всего 16 процентов довольных горожанх, в Ярославе и Рязани их доля еще меньше - 14 и 13, соответственно. Жители этих городов сетуют на пробки, недостаточное количество техники, несвоевременную чистку, отсутствие парковочных мест из-за сугробов на обочинах. Значительное количество жителей недовольны уборкой снега во Владивостоке и Нижнем Новгороде.

Кстати

Как сообщают аналитики сервисы по поиску работы HeadHunter, в Свердловской области выросло количество вакансий для дворников. Так, с начала текущего года для них было открыто около 395 вакансий, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Подавляющее число предложений - 86 процентов - из Екатеринбурга. Дворников активно нанимают компании из Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска и других городов.

Между тем

В Екатеринбурге за февраль службы благоустройства всех семи административных районов города вывезли на утилизацию 306 тысяч 562 тонны снежной массы.