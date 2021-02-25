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25.02.2021 13:42
Рубрика: Происшествия

В Тюмени мошенник сдал чужую машину на металлолом

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)

Тюменский суд вынес приговор по делу уроженца Киргизии, который решил подзаработать на чужом имуществе.

Молодой человек через ближайшего родственника нашел в соцсетях объявление о продаже легковой машины, заключил с ее владельцем договор купли-продажи и договор займа на сумму 40 тысяч рублей - чтобы ежедневно в течение двух месяцев выплачивать прежнему хозяину по одной тысяче рублей. Первый взнос, говорится в материалах уголовного дела, "бизнесмен" сделал через сожительницу брата.

Фото: iStock
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Как только ВАЗ-2110 оказался у фигуранта, он сдал ее в пункт приема металлолома за 27 тысяч рублей. Деньги же поделил с подельником и перестал выходить на связь с "кредитором".

Тюменский районный суд решил назначить иностранцу 260 часов обязательных работ и взыскал в пользу потерпевшего 39 тысяч рублей в виде ущерба.

Пока приговор не вступил в законную силу, но мошенник с ним категорически не согласен: с его слов, между ним и хозяином легковушки гражданско-правовые отношения состоялись.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

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