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25.02.2021,  
09:06
Текст:  Николай Грищенко

Россия и Турция обсуждают покупку второй партии С-400

Турция ведет переговоры о покупке второй партии зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". Рассматривается также вопрос о технологическом сотрудничестве.

Фото: Vitalykuzmin.net
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- Переговорный процесс продолжается. И мы практически подошли к финишу. Я не думаю, что турецкая сторона откажется от своего намерения приобрести вторую партию нашего вооружения С-400, - сообщил RT глава Ростеха Сергей Чемезов.

Кроме того, как отметил руководитель госкорпорации, в контракте предусмотрен опцион на определенную локализацию производства комплектующих С-400.

- Мы не проводим 100-процентную локализацию. Даже если бы мы захотели, то вряд ли Турция смогла бы полностью организовать производство у себя в стране такой супервысокотехнологичной продукции. Для этого должна быть создана соответствующая школа, - подчеркнул Чемезов.

Отметим, что система ПВО средней и большой дальности С-400 способна перехватывать почти все воздушные цели (кроме боевых блоков МБР) в радиусе 400 километров. Комплекс интегрируется в армейские и войсковые системы ПВО, с дополнительными модулями радиус его действия возрастает до 600 километров.

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