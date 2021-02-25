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25.02.2021 18:13
Рубрика: Легковые авто

Стало известно, каким образом реформа техосмотра будет перенесена на октябрь

Текст: Владимир Баршев
Правительство продлит срок действия ранее выданных диагностических карт до 30 сентября. Для тех машин, которым техосмотр предстоит пройти впервые, также будет введена отсрочка до 30 сентября.
Фото: Сергей Куксин/ РГ Фото: Сергей Куксин/ РГ
Фото: Сергей Куксин/ РГ
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Эксперт: перенос реформы техосмотра - радостная новость

Правительство планирует внести соответствующие поправки в 440 постановление от 3 апреля прошлого года "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. Напомним, это постановление принималось в связи с пандемией. По сути, сейчас срок начала реформы техосмотра переносится на октябрь именно из-за того, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом еще не стабилизировалась. То есть, перенос связан с заботой о здоровье автомобилистов. Все нормативные акты, касающиеся реформы ТО, начнут действовать, как и положено, с 1 марта. Просто граждане не поедут проходить техосмотр до 30 сентября, поскольку их диагностические карты будут действовать до этого времени.

Российский союз автостраховщиков, который занимается аккредитацией операторов техосмотра, поддерживает предложение председателя правительства Михаила Мишустина о переносе сроков начала обязательной фотофиксации техосмотра на 1 октября, сообщил президент РСА Игорь Юргенс.

"Это временный режим, связанный с ограничениями из-за ковида. Он позволит автовладельцам после окончательного снятия этих ограничений, которое ожидается к октябрю, проходить техосмотр в нормальном режиме без риска остаться без полиса ОСАГО", - пояснил он.