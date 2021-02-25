Ставки по банковским депозитам будут расти, но медленно

Ставки по банковским вкладам сойдут с исторических минимумов и снова будут расти, но процесс растянется во времени, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики. Плохая новость для вкладчиков в том, что заметно заработать через депозит не получится: проценты по вкладу будут превышать официальный уровень инфляции, но не намного. Впрочем, даже этого может оказаться достаточно тем, кто "набил шишки" на попытках инвестировать в фондовый рынок - они могут вернуться обратно во вклады.

Средняя максимальная процентная ставка по вкладу в крупных банках всего два года назад приближалась к 8% годовых. За это время она проделала приличный путь вниз и сейчас находится ниже 4,5% годовых (за весь 2020 год инфляция при этом составила 4,9%, в начале года в годовом выражении она превышает 5%, но в целом в 2021-м составит, по прогнозу ЦБ, 3,7-4,2%).

Других вариантов быть не могло: ставки по вкладам снижались на фоне снижения ключевой ставки Банком России, которую ЦБ с лета 2019 года опустил на 3,5 процентных пункта (с 7,75% до нынешних 4,25%). Ключевую ставку Банк России понижал сначала из-за торможения инфляции, а после - для помощи экономике в коронакризис через удешевление кредита.

В феврале ЦБ дал понять, что цикл смягчения денежно-кредитной политики, выражаемый в снижении ключевой ставки, можно считать оконченным. Более того, впереди, очевидно, повышение ставки. "На прогнозном горизонте, который у нас трехлетний, мы будем возвращаться к нейтральной ставке (при ней денежно-кредитная политика не оказывает ни сдерживающего, ни стимулирующего влияния на экономику, обеспечен естественный уровень занятости, а инфляция находится вблизи целевого уровня. - "РГ"). Напомню, что наша оценка сейчас нейтральной ставки - она тоже может уточняться - 5-6%", - говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, банки начали говорить о том, что на фоне низкой ключевой ставки им сложно сохранять уровень маржи. Бизнес-модели большинства банков строятся на доступном ресурсе в виде пассивов от физлиц - это те самые деньги, которые люди несут на вклады. Но из-за низких ставок вкладчики стали забирать деньги и уходить в поисках доходности на фондовый рынок, из-за чего банкам стало сложно удерживать клиентов. "Понятно, можно повышать процентные ставки, но тогда можно совсем потерять маржу. Вот эта бизнес-модель становится не так эффективна", - отмечала Набиуллина. Она также подчеркивала, что банкам в новых реалиях важно менять бизнес-модель не с точки зрения ставок, а с точки зрения того, что хочет клиент.

К концу этого года максимальные ставки по вкладам в лучшем случае могут вернуться к 5% годовых

Учитывая заявление ЦБ о завершении цикла смягчения денежно-кредитной политики, можно говорить о появлении потенциала роста ставок по вкладам физлиц, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Анатолий Перфильев. Но рост во многом будет ограничен в период восстановления экономики России в первом полугодии 2021 года, также маловероятно, что они вернутся к докризисному уровню, считает он.

Наиболее вероятное направление движения ставок по вкладам в 2021 году - медленный рост, темпы которого будут зависеть как от политики ЦБ по ключевой ставке, так и от потребности банковского сектора в долгосрочных дешевых пассивах, соглашается старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. "В целом темпы роста ставок по вкладам будут небольшими: если Банк России повысит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, то ставки по депозитам могут вырасти с премией в 0,2-0,3 процентных пункта к такому повышению", - считает он. По мнению Проклова, российская экономика, вероятно, и правда вошла в период умеренной инфляции, близкой к таргету ЦБ в 4%, и это означает сохранение ставок по депозитам на непривычно низких для людей уровнях. По сути, это поспособствует сохранению ключевой ставки на текущем уровне до 2022 года, что будет удерживать и ставки по вкладам вблизи текущих значений, говорит эксперт центра экономического прогнозирования Газпромбанка Василиса Баранова.

Можно ожидать, что в сложившихся условиях банки будут пытаться увеличивать сроки привлечения денег, например, предлагая повышенные ставки за вклады на два-три года, допускает начальник отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Илья Ильин. "В этом случае рост средней максимальной ставки будет выше, чем фактическое движение ключевой ставки или рост ставок по наиболее популярным годовым вкладам. К концу года уровень максимальных ставок может достичь 5%, но движение будет плавным, банки будут ориентироваться на сигналы и действия ЦБ", - отмечает он.

Таким образом, расширяется пространство для более высокодоходных и одновременно более высокорискованных инвестиций - то есть нынешняя миграция людей на фондовый рынок может продолжиться. По мнению Проклова, вероятнее всего, наиболее высокодоходная часть граждан действительно предпочтет увеличивать инвестиции в те или иные инструменты финансового рынка, тогда как банковские депозиты останутся "защитным" инструментом для традиционного вкладчика, инвестирующего в пределах страховых сумм (до 1,4 млн рублей со всех счетов или вкладов в одном банке).

Тренд на повышение ставок по вкладам и довольно высокая волатильность на фондовом рынке, вероятно, замедлят в этом году переток средств населения в инструменты фондового рынка, не согласен Ильин. "Многие инвесторы-новички, получив опыт не только роста, но и снижения котировок, предпочтут вернуться к более консервативной стратегии управления сбережениями - гарантированной, заранее понятной доходности и страхованию вкладов", - рассчитывает он.

С другой стороны, движение розничных инвесторов на фондовой рынок не оказало влияния на объем фондирования банков, только на его структуру, говорит Баранова. "В 2020 году срочные депозиты снизились, но текущие и накопительные счета, эскроу-счета и брокерские счета выросли. В целом, вклады физлиц (с учетом текущих счетов, депозитов, эскроу-счетов, брокерских и прочих счетов с исключением эффекта курсовой переоценки) в 2020 году выросли на 1,1 трлн рублей. Это примерно сопоставимо с тем, какой мог бы быть их естественный прирост, в случае если бы физлица реинвестировали полученные за этот период проценты по вкладам", - рассказывает аналитик.

По ее словам, рост интереса людей к инструментам фондового рынка - это и возможности для банков получить комиссионный доход от брокерского обслуживания (в условиях сжатия маржи это важно). Такие доходы банков, по подсчетам Барановой, уже в 2020 году выросли на 140% и составили 29 млрд рублей. "Более того, продажа банками своих же облигаций физлицам также может стать перспективным инструментом фондирования. Сейчас объем облигаций банков на руках у физлиц составляет около 0,6-0,7 трлн рублей (25-30% всех облигаций банков)", - говорит Баранова.