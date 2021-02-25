Строительство частных домов учтут в единой базе данных

Сейчас в Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС) включаются многоквартирные дома, куда вложились граждане-дольщики. Увидеть перечень таких зданий можно на сайте наш.дом.рф.

Однако, отмечают в министерстве, жилищное строительство может идти и без привлечения дольщиков - например, за счет собственных средств застройщика, за счет бюджетных средств или как индивидуальное жилищное строительство. Для обеспечения полноты информации о жилищном строительстве предлагается включать в ЕИСЖС сведения о зданиях не только в рамках законодательства о долевом строительстве.

К примеру, в систему нужно будет вносить информацию о строящихся индивидуальных домах - уведомление о планируемом строительстве, об окончании строительства частного жилого или садового дома, уведомление о соответствии их установленным параметрам, о допустимости размещения здания на конкретном участке.

Предусматривается получение необходимой для ЕИСЖС информации ‎из других информационных систем и реестров - например, информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

Принятие законопроекта позволит организовать на базе ЕИСЖС статистический учет и мониторинг по полному циклу жилищного строительства - от градостроительной документации до сделки с жильем на первичном и вторичном рынках, отмечают разработчики документа. Это даст комплексную аналитическую информацию для развития жилищного строительства, в том числе для оценки потенциала строительной отрасли в каждом регионе, что важно для выполнения целей нацпроекта "Жилье и городская среда".

Закон, в случае его принятия, должен вступить в силу через три месяца после официального опубликования.