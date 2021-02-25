Танк Т-14 "Армата" сумел захватить цель без участия человека

Новейший российский танк Т-14 "Армата" прошел успешные испытания по самостоятельному поиску и распознаванию целей на поле боя.

Как сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе, система управления огнем танка осуществила захват цели без участия членов экипажа.

- Система управления огнем (СУО) "Арматы" имеет цифровой каталог с сигнатурами типовых целей поля боя, включая танки, БПМ, вертолеты и так далее. Элементы искусственного интеллекта позволяют бортовым вычислительным средствам машины самостоятельно искать цели на фоне сложной подстилающей поверхности, распознавать их, в том числе по видимой из-за укрытия части объекта, проводить селекцию по приоритету и брать на сопровождение, - приводит слова источника РИА Новости.

Один из тестов СУО проходил с помощью математических моделей и полунатурных макетов, включающих фотоконтрастные образы и матрицы-имитаторы теплового излучения.

- Также проводились испытания на полигоне, где в роли объектов поиска для "Арматы" выступали образцы российской бронетехники. По итогам всех этапов подтверждено соответствие эффективности системы заявленным боевым характеристикам, - сообщил источник, добавив, что для поиска и захвата целей Т-14 использует комбинированный прицел, работающий в видимом и инфракрасном диапазонах.

Собеседник отметил, что решение о поражении цели все равно принимает человек - командир экипажа. Тем не менее самостоятельный поиск объекта противника машиной произошел впервые в истории танкостроения. В других танках существует только автомат сопровождения цели, предполагающий, что экипаж находит и выбирает цель вручную.

Агентство отмечает, что в пресс-службе "Уралвагонзавода" подтвердили испытания СУО "Арматы" автоматического поиска и захвата цели, но не стали раскрывать подробности.