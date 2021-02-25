Кот Том и мышь Джерри по отдельности прибывают в Нью-Йорк. Первый мечтает о музыкальной карьере, второй - просто так, за лучшей жизнью. Судьбоносная их встреча - а в этой вселенной они изначально не знакомы - происходит в парке. Том играет на синтезаторе, притворяясь слепым, и собирает вокруг себя толпу зевак, бросающих ему мелочь, Джерри принимается ему мешать. Конфликт приводит к драке, в результате чего инструмент Тома приходит в негодность, до кучи его обман раскрывается, и зеваки кота громко освистывают. Мошенник, кричат они ему, он же не слепой, это просто кот, который играет на пианино!

Так очередной, чёрт его знает уже какой по счёту, перезапуск "Тома и Джерри" вводит в курс дела. Где кот с мышонком на этот раз оказались, какие здесь работают законы, юмора какого сорта, помимо обычной классической буффонады, надо ждать. И это всё на самом деле неожиданно и смело. Поскольку оказались они в мире, где все животные, за исключением людей, - нарисованные. В том же стиле, что и Том с Джерри, которые имеют модный редизайн, но без излишеств - в целом такие же, какими мы их полюбили. По походке, мимике, грации милые сразу узнаваемы.

Некоторые из нарисованных животных при этом разговаривают, некоторые поют. Том и Джерри не разговаривают - хотя Том выступает с песней, - зато легко изъясняются с людьми при помощи пантомимы, надписей, картинок. Далеко не все люди их, однако, понимают. А говорящих животных люди вообще не понимают, они только меж собой общаются. Что изрядно повышает градус здорового абсурда, и это идёт фильму на пользу, вносит необходимое разнообразие. Потому что буффонада всё-таки хороша в меру и на длинной дистанции утомляет, без разнообразия никак.

Раньше, в предыдущих полнометражках про Тома и Джерри, эту проблему пытались решать примитивными, грубыми способами. То принудительно в самом начале заклятых врагов помирят и заставят разыскивать отца какой-то девочки ("Том и Джерри: Фильм" 1992 года), напрочь лишив зрителя того, что от "Тома и Джерри" зрителю требуется в первую очередь. А то и вовсе запихнут их в кроссовер с Робином Гудом, Щелкунчиком, Шерлоком Холмсом или волшебником Страны Оз (у последнего даже продолжение было, между прочим). Кому-то такое нравилось, на физических носителях, по крайней мере, пользовалось определённым спросом, но всё это, конечно, дикое извращение, без шансов на серьёзный успех.

Создатели новых "Тома и Джерри" подошли к вопросу куда основательнее. С умом и ясным видением того, как должен выглядеть крупнобюджетный полнометражный фильм про, собственно, Тома и Джерри. И да, именно так он и должен выглядеть. Во главе угла здесь размашистый, ураганный садистский дестрой в лучших традициях мультсериала и правильный фан-сервис, вызывающий приятное чувство дежавю, когда постоянно ловишь себя на мысли, что где-то, в какой-то серии, что-то похожее уже видел, и сразу тёплая ностальгия по сердцу разливается. Без прямого копирования, точечными аккуратными отсылочками, введением знакомых второстепенных персонажей, включая секундное камео Друпи.

Дестрой, в свою очередь, грамотно встроен в сюжет. Который состоит в следующем. Юная барышня, сыгранная Хлоей Морец, обманным путём устраивается на работу в дорогущий отель, где на ближайшие выходные намечена свадьба двух неприлично богатых селебрити. Свадьба, естественно, также неприлично богатая, в индийском стиле, со слонами и павлинами, что не по нраву невесте, но жених к ней не прислушивается, ему лишь бы впечатлить будущего тестя. Соответственно, у нас здесь совмещены истории двух типов: типа "разоблачение самозванца" и свадебный ромком. И обе они, притом что выстроены по всем правилам, не забывают о своём предназначении - служить декорациями для основной программы. Декорациями, которые должны грандиозно крушиться. Не на свадьбу же все пришли посмотреть, а на то, как её превратят в руины.

Персонаж Майкла Пеньи, устроитель мероприятий в отеле, проводит для героини Морец экскурсию, показывает, как у них всё роскошно, и в довершение демонстрирует особую гордость - огромный витражный купол над фойе. Тем самым фильм как бы анонсирует громогласно: хана этому куполу вместе с фойе. Ведь Джерри уже проник в отель и начал обустраивать себе жилище, не заботясь о скрытности. Скоро мышонка обнаружат, героиня Морец вызовется изловить вредителя и рекрутирует для этой цели Тома, выхлопотав ему официальную должность и форму. И дальше - всё по нарастающей. От разгрома комнаты до локального апокалипсиса - с участием слонов.

Формат игрового кино, в который интегрирована анимация, также исключительно удачно выбран: то, как мультяшки наносят имуществу не мультяшный, а вполне реальный ущерб, кратно увеличивает степень восторга. Или когда, например, Том мастерит для Джерри ловушку нелепо переусложнённой конструкции (один из тех маленьких оммажей классике, кстати) из реальных подручных предметов, - это ещё больше веселит, оказывается. Хлоя Морец, вот тоже находка, в компании Тома и Джерри прямо-таки своей в доску смотрится, полная гармония, как будто и правда для неё в порядке вещей с нарисованными зверьми серьёзно беседовать. У Хлоюшки-то и у самой мордаха будто бы мультяшная, и как она эту мордаху корчит, умиление сплошное.

"Том и Джерри" - это такой "Тёмный рыцарь" наоборот, раскрашенная яркими красками версия мрачного opus magnum Кристофера Нолана для всей семьи. Такой же безостановочный и при этом ненадоедающий экшн, калейдоскоп насилия и разрушений, даже сцена допроса имеется и полёт на самодельных крыльях. Пир беспредельного хаоса - но во славу радости, добра и смеха. Всё то, чем "Том и Джерри" завоевали международную популярность, застолбили почётное место в поп-культуре и заслужили любовь поколений, теперь - в укрупнённых масштабах. Они вернулись, чтобы править.

4.5