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25.02.2021 09:00
Рубрика: Легковые авто

У британского актера угнали Ferrari - четвертую машину за год

Текст: Григорий Гомельчук
Ferrari Dino 308 GT4. Фото: Пресс-служба Ferrari. Ferrari Dino 308 GT4. Фото: Пресс-служба Ferrari.
Ferrari Dino 308 GT4. Фото: Пресс-служба Ferrari.

У британского актера Доминика Купера неприятности - злоумышленники повадились угонять его машины. В прошлом году актер лишился классического Austin Healey, потом исчез Range Rover, потом кабриолет Jaguar F-Type, а теперь злодеи увели его любимицу, Ferrari Dino 308 GT4.

Фото: Пресс-служба Mazda.
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Произведенный в 1978 году спорткар, по меркам Ferrari, относительно массовый и недорогой: тираж около трех тысяч, сегодняшняя цена - в районе 115 тысяч долларов (8,5 миллионов рублей). Купер приобрел свою красавицу в 2019 году и был к ней очень привязан.

По поводу произошедшего актер не давал никаких комментариев, но друзья рассказали, что тот "живет в страхе" и считает, что его преследуют. Якобы, Доминик настолько обеспокоен, что уже подумывает, а стоит ли вообще покупать новые машины, если их все равно угонят.

В интервью, которое актер дал журналистам по поводу выхода фильма "Жажда скорости" (2014), он рассказывал о своей страсти к автомобилям: "Я всегда любил их и был, в каком-то смысле, одержим ими. Думаю, как и большинство мальчишек. Я помню, как в совсем юном возрасте полировал модельки Ferrari в своей комнате. Пока другие дети катались на велосипедах, я полировал Ferrari. Это очень сурово".