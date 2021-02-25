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Уволенная из "Мандалорца" Джина Карано обвинила Disney в травле

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    25.02.2021, 15:44
Текст:   Олег Усков

Уволенная из Disney с волчьим билетом, то есть без возможности возвращения, актриса и рестлер Джина Карано продолжает обильно комментировать происходящее. Считая, что ее несправедливо угнетают.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним, Джина сыграла одну из важных женских ролей в хите канала Disney+ "Мандалорец", и дело двигалось к сольному шоу героини (соответственно, со значительным повышением гонораров), как вдруг актриса позволила себе в соцсетях озвучить гражданскую и политическую позиции. Проведя параллели между нынешней ситуацией в США и нацистской Германией, где преследовали евреев. На что последовала незамедлительная реакция. В частности, спортсменке припомнили ее прежние "грехи", например, уличив в "трансфобии". А именно - отсутствие симпатии к т.н. трансгендерным персонам.

В Disney, где уровень вселюбви и толерантности только что догнал и перегнал аналогичные показатели Netflix, уйдя в стратосферу, позицию Джины сочли для них абсолютно неприемлемой.

Карано, ставшая гостем свежего выпуска YouTube-шоу консервативного журналиста Бена Шапиро, отметила: Disney использует двойные стандарты и откровенно ее травит, издеваясь. И не только ее травит.

При этом женщина не стала приводить другие примеры подобных злоупотреблений в компании, уточнив, что так она может "подставить" друга.

Впрочем, после Джина поступила не совсем по-товарищески, припомнив, что Педро Паскаль, играющий в "Мандалорце" главную мужскую роль, пару лет назад также позволял себе достаточно жесткие высказывания, сравнив содержание детей-иммигрантов в США с содержанием евреев в нацистских концентрационных лагерях. Но ему это сошло с рук. Что, по мнению Джины, и есть образец практикуемых корпорацией двойных стандартов.

При этом стоит обратить внимание, что профильные западные СМИ ударно продолжают на артистку обрушиваться в духе "сама виновата", нечего, мол, было делать столь "непрофессиональные и бесчувственные заявления".

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