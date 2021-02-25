В Австрии решили отказаться от телефонных будок

В Австрии насчитывается чуть менее 11 тысяч телефонных будок. По закону автоматы должны существовать в рамках оказания универсальной услуги. Часть из них установлена в торговых центрах или больницах.

В конце 1990-х годов в Австрии был открыт рынок телекоммуникаций. Ведущие компании Österreichische Post AG и A1 Telekom обязались предоставлять универсальные услуги населению. За обслуживание телефонных будок они получают частичную компенсацию из государственных фондов или других участников рынка, пишет газета Der Standard.

В соответствии с постановлением о всеобщем обслуживании от 2016 года предписывается устанавливать по крайней мере одну телефонную будку в каждом муниципалитете, две на 1500-3000 жителей, а затем снова по одной на каждые дополнительные 3 тысячи жителей. В A1 Telecom считают бизнес убыточным и предлагают эксплуатировать объекты только в торговых центрах или на вокзалах.

По данным компании, в 2017 году общий трафик в телефонных кабинах в Австрии составил 2,8 миллиона минут. Пользователями в основном являлись молодые люди, владельцы мобильных телефонов с разряженными батареями, люди с низким уровнем доходов и туристы. За этот же период на мобильную сеть выпало 21,8 миллиарда минут.

Политики пока не осмеливаются радикально подойти к этой теме. Всегда существовал аргумент о номерах экстренного вызова, которые должны быть свободно набраны из будок. Для сравнения, в соседней Швейцарии компания Swisscom освобождена от обязанности эксплуатировать телефонные будки. В ноябре 2019 года последний автомат был демонтирован и отправлен в музей.