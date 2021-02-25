Власти Финляндии снова введут режим ЧП из-за коронавируса

Правительство Финляндии намерено в четверг вновь объявить в стране чрезвычайное положение в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Такую информацию распространила в среду вечером телекомпания Yle, ссылаясь на источники в кабмине.

По их данным, главная цель такой меры - сильнее ограничить работу ресторанов и баров, что должно сократить число контактов граждан и снизить количество заражений, пишет ТАСС. Режим ЧП вводился в Финляндии весной прошлого года, в первую волну коронавируса, благодаря чему стало возможным закрытие мест общепита. Сейчас такие заведения работают по сокращенному графику.

За сутки число случаев заражения коронавирусом в Финляндии увеличилось на 590 и достигло в среду 55 122. Скончались 734 человека. Самая сложная ситуация с COVID-19 наблюдается в столичном регионе Уусимаа.