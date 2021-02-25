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25.02.2021 14:19
Рубрика: Общество

YouTube введет новые правила для детей и подростков

Текст: Иван Черноусов
Видеохостинг YouTube вводит новые правила для детей от 9 до 12 лет. Об этом сообщается в официальном блоге сервиса.
Фото: EPA-EFE/SASCHA STEINBACH Фото: EPA-EFE/SASCHA STEINBACH
Фото: EPA-EFE/SASCHA STEINBACH

"Теперь ребенок сможет пользоваться нашим сервисом через контролируемый аккаунт Google, а родители - выбирать, какие функции и ролики будут ему доступны. В ближайшие месяцы начнется бета-тестирование нового режима", - говорится в заявлении компании Google.

Фото: Марина Волосевич
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Контент разделят на три категории. Первая из них - Базовая. Эта категория предназначена для детей, которые переросли сервис YouTube Детям и готовы перейти на основную платформу. Подборка включает видеоблоги, обучающие и образовательные ролики, музыкальные клипы, а также видео, посвященные играм, новым событиям и другим темам, которые интересны детям от 9 лет.

Вторая - расширенная. Ребенку будет доступна более широкая подборка видео, чем в категории "Базовый", и прямые трансляции. И, наконец, третья категория - "почти весь YouTube". Ребенок сможет смотреть почти все ролики на YouTube. Ему будут недоступны только материалы, предназначенные для зрителей старше 18 лет. Обратите внимание, что эта подборка включает видео на деликатные темы. Такие ролики подходят только для детей старшего подросткового возраста.

При составлении подборок используются автоматические фильтры, проверка видео вручную, а также учитываются оценки авторов и зрителей.

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Общество СМИ и соцсети Общество Семья и дети Компании Информационные технологии YouTube

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