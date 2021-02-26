Цифровые технологии помогут миру пережить последствия пандемии

В Шанхае вчера завершил работу ежегодный Mobile World Congress (MWC Shanghai 2021). Одной из основных его тем в этом году стало то, как инновации помогут миру пережить последствия пандемии COVID-19. Новые технологии, как показал прошлый год, ускоряют борьбу с распространением вируса, повышают качество жизни людей и помогают компаниям выстраивать более эффективные бизнес-процессы.

2020: проверка на прочность

Прошлый год полностью изменил жизнь людей по всему миру. Компании и образовательные учреждения перешли на удаленный формат работы, были существенно ограничены перемещения, многие бизнесы вынуждены были полностью остановить работу из-за локдаунов. По данным ВОЗ, полную или частичную изоляцию в прошлом году ввели более 100 стран. Из-за этого уже в этом году на грани закрытия находится почти половина малых и средних предприятий в Европе, оценили в McKinsey.

Адаптироваться к новым реалиям пришлось в рекордно короткие сроки, и здесь поддержку бизнесу, обществу и правительствам оказали новые технологии. Цифровизация во всех сферах значительно ускорилась: если раньше на какие-то процессы уходили годы, то в прошлом году они были реализованы за месяцы и даже недели. В первую очередь это заметно в здравоохранении - практически во всех общественных местах появились умные датчики измерения температуры, способные сканировать до 10 человек в секунду. Технологии 5G позволяют активно развивать телемедицину. На производстве повысился уровень автоматизации: все больше компаний по всему миру используют, например, беспилотные автомобили и роботы, в том числе для санитарной обработки общественных мест. Бизнес и образование полностью переместились в онлайн: люди работают удаленно, конференции и другие мероприятия проходят в видеоформате, как и школьные и университетские занятия. По оценкам Boston Consulting Group, в прошлом году более 100 миллионов учащихся начальных и средних школ смогли продолжить учебу удаленно.

Все это значительно увеличило нагрузку на цифровую инфраструктуру. По данным компании Huawei, число беспроводных домашних широкополосных подключений в мире выросло в 2020 году на 20% по сравнению с 2019 годом, до 35 миллионов. Сетевой трафик вырос в среднем на 50%, изменилась и схема его потребления: сети загружены круглосуточно, существенной разницы между часами пик и часами непиковой нагрузки нет. Существенно выросла востребованность облачных сервисов - в прошлом году их использовали 85% компаний, работающих в сфере онлайн-образования, здравоохранения и розничной торговли в Китае.

- Чтобы вовремя отреагировать на эти изменения, нам нужна более надежная цифровая инфраструктура, а для ее создания нужны инновации, - отметил в своем выступлении на MWC в Шанхае 2021 заместитель председателя совета директоров компании Huawei Кен Ху. - В прошлом году мы тесно сотрудничали с операторами связи, чтобы обеспечить стабильную работу более 300 сетей в 170 странах. В Индонезии, например, мы использовали новую технологию цифровой доставки, которая позволила быстро развернуть более 50 000 новых базовых станций. А в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая наши интегрированные маршрутизаторы обеспечивают доступ к мультиоблачным сервисам для корпоративных пользователей, помогая им переходить в облако быстрее и дешевле.

Смотреть вперед

Новые технологии позволяют не только решать текущие проблемы, но и отвечать на вызовы завтрашнего дня. Уже к 2025 году, согласно экспертным оценкам, 97% всех крупных компаний будут использовать искусственный интеллект. Цифровая экономика будет обеспечивать 55% ВВП Китая, а 60% глобального дохода операторов мобильной связи будет поступать от корпоративных клиентов. По мнению Кена Ху, эти прогнозы будут реализованы, если все отрасли сосредоточатся на выстраивании цифровых экосистем и создании добавленной стоимости на основе новых технологий.

Многие инновации, меняющие мир и улучшающие качество жизни людей, основаны на сочетании нескольких технологий. На MWC в Шанхае 2021 было представлено приложение Huawei Cyberverse, которое позволяет достичь бесшовной интеграции виртуальной и физической реальности благодаря высокоточному позиционированию (с точностью до сантиметров, в 50 раз точнее, чем GPS), огромной вычислительной мощности и широкополосной передаче данных через 5G со скоростью 100 Мбит/с. Приложение можно использовать в различных сценариях в образовании, развлечениях, путешествиях, навигации и других сферах.

Сочетание технологий 5G и искусственного интеллекта помогает улучшить качество продукции. Так, на печатной плате смартфона расположено около 2500 различных компонентов, на проверку которых вручную уходит не менее двух-трех минут. Благодаря 5G загруженные в облако HD-изображения плат искусственный интеллект проверяет всего за шесть секунд.

- Huawei уделяет большое внимание инновациям в области 5G, чтобы способствовать цифровой трансформации всех отраслей, - рассказал Кен Ху. - Мы вводим новшества в трех областях: технологии, продукты и приложения. Новое решение 5G Super Uplink обеспечивает непревзойденную скорость восходящего соединения, помогая компаниям устранить серьезный недостаток промышленного Интернета. Решения для периферийных вычислений с поддержкой 5G ускорила развертывание периферийных вычислительных узлов в десятки раз. Совместно с партнерами из разных отраслей (производство, здравоохранение, финансы, транспорт) Huawei разрабатывает 5G-приложения и изучает, как эта технология может помочь различным компаниям более эффективно перейти на цифровые технологии.

В частности, в конце января была открыта совместная инновационная база 5G MEC для разработки наиболее полного набора современных решений 5G для интеллектуального производства. А стратегическое партнерство с China Telecom предполагает разработку решений для промышленного Интернета на базе 5G. В сотрудничестве со своими партнерами и региональными операторами связи Huawei подписала свыше 1000 контрактов на промышленные 5G-приложения в более чем 20 отраслях.

Преодолевая неравенство

Вынужденный повсеместный переход в онлайн в прошлом году обострил проблему цифрового неравенства. Рыночная стоимость, выручка и другие показатели передовых технологических компаний бьют рекорды, в то время как многие компании, у которых доступ к технологиям ограничен, находятся на грани выживания. Дети, у которых есть доступ к интернету, учатся онлайн, в то время как их сверстники без доступа к сети вынуждены оставаться без образования. И это не единичные случаи: никогда не имели доступа к интернету, по оценкам экспертов, более 40% мирового населения.

В связи с этим крупнейшим технологическим компаниям необходимо сосредоточиться на расширении доступа к цифровым технологиям и сокращении разрыва между имущими и неимущими. Один из примеров такой работы - проект Huawei в Гане. В рамках партнерства с операторами связи африканского государства по проекту сетевой инфраструктуры в сельской местности Huawei планирует развернуть более 2000 базовых станций RuralStar в удаленных регионах по всей стране. Станции позволяют предоставлять базовое подключения 2G и 3G, а также широкополосный доступ 4G, где это возможно. В результате покрытие мобильной связью в Гане вырастет с 83 до 95%.

Еще один пример - использование малым бизнесом в Малайзии сервисов искусственного интеллекта, размещенных в HUAWEI CLOUD. С их помощью производитель перца чили автоматизировал сортировку сырья, благодаря чему объемы производство удалось удвоить без увеличения численности персонала во время пандемии.

- По мере восстановления экономики огромному количеству малых и микропредприятий по всему миру потребуется помощь подобных технологий, - полагает Кен Ху. - Huawei продолжит развивать открытое партнерство со своими заказчиками и партнерами, чтобы помочь отраслям с внедрением цифровых технологий. Это поможет повысить качество жизни, ускорить внедрение интеллектуальных технологий в бизнесе и сделать очередной шаг к предоставлению равных возможностей людям всего мира.