Глубоководный беспилотник "Аврора" разработали в России

В России начались испытания глубоководного многоцелевого модульного автономного необитаемого аппарата "Аврора".

Об этом "Красной звезде" рассказал начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны генерал-майор Андрей Гончаров.

Характеристики беспилотника и подробности его создания он не раскрыл, сообщая лишь, что это инициативная разработка, которая уже передана потенциальному заказчику.

- После проведенных мероприятий по апробации изделия заказчиком принято решение о проведении государственных испытаний "Авроры" с целью принятия на снабжение, - сказал Гончаров.