Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
26.02.2021,  
11:34
Текст:  Яна Шамаева

Глубоководный беспилотник "Аврора" разработали в России

Фото: Павел Львов \ РИА Новости Фото: Павел Львов \ РИА Новости
Фото: Павел Львов \ РИА Новости

В России начались испытания глубоководного многоцелевого модульного автономного необитаемого аппарата "Аврора".

Фото: Павел Львов/РИА Новости
На грани фантастики: Atlantico впечатлили военные технологии России

Об этом "Красной звезде" рассказал начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны генерал-майор Андрей Гончаров.

Характеристики беспилотника и подробности его создания он не раскрыл, сообщая лишь, что это инициативная разработка, которая уже передана потенциальному заказчику.

- После проведенных мероприятий по апробации изделия заказчиком принято решение о проведении государственных испытаний "Авроры" с целью принятия на снабжение, - сказал Гончаров.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: YouTube
Новый палубный самолет ВМС Китая не может взлетать с авианосцев 09:20
Танк Т-14 "Армата" сумел захватить цель без участия человека 25.02.2021
Госиспытания новейшей огнеметной системы "Тосочка" начнутся в марте 24.02.2021
испытания
Фото: PERSIAN_REPORT / youtube.com
Копию американского ударного беспилотника MQ-9 Reaper показали в Иране 25.02.2021
Новые управляемые снаряды и мины испытают до конца года 24.02.2021
Госиспытания "умных" снарядов для "Терминатора" начнутся в апреле 23.02.2021
беспилотники
Российский беспилотник "Орион" впервые представлен за рубежом 22.02.2021
Удары беспилотника "Орион" по боевикам в Сирии показали на видео 22.02.2021