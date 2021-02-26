Группа банкиров заработала на "отмывании" доходов миллиард рублей

Очередную "семибанкирщину" раскрыли оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД России по Москве совместно с коллегами из УФСБ России.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что участники группы совершали незаконные финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию. При помощи фиктивных договоров они выводили средства клиентов из денежного оборота Российской Федерации. Злоумышленники действовали в нескольких регионах страны, используя около двухсот созданных ими подконтрольных организаций.

За свои услуги участники группы получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 15% от общей суммы полученных средств. По предварительным данным, нелегальный доход от противоправной деятельности превысил миллиард рублей.

Сотрудники полиции при участии Росгвардии по местам проживания задержали семерых подозреваемых, в том числе предполагаемого организатора - 56-летнюю жительницу столицы.

Оперативниками проведено 14 обысков, в ходе которых обнаружены более 50 телефонов, банковские карты, ключи от системы "Банк-клиент", сим-карты, жесткие диски и электронные носители информации. Изъяты свыше тысячи печатей различных организаций, документация, черновые записи и около 10 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ.

Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.