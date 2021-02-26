Леди Гага замечена на съемках в Риме

Знаменитая американская исполнительница итальянского происхождения Леди Гага попала в объективы римских папарацци в неожиданном образе.

Эпатажная певица настолько кардинально сменила имидж, что ее с трудом узнали даже самые преданные поклонники. Стефани Джоанн Анжелина Джерманотта (настоящее имя Леди Гаги) появилась на публике в длинном платье с леопардовым принтом и с темным цветом волос. А черная маска и крупные солнечные очки сделали певицу совершенно неузнаваемой.

Lady Gaga spotted in Rome today pic.twitter.com/KHX1D2oXXh — Gaga Daily (@gagadaily) February 24, 2021

34-летняя Леди Гага приехала в "вечный город" на съемки нового фильма Ридли Скотта "Гуччи", который выйдет в прокат в конце года. В картине Гаге доверили сыграть роль Патриции Реджани - супруги внука основателя и экс-главы легендарного модного дома Gucci Маурицо Гуччи. Экранизации этой истории публика ждала 20 лет.

В марте 1995 года Маурицо Гуччи был расстрелян на пороге собственного офиса. Патриция Реджани сыграла роковую роль в убийстве своего бывшего мужа и вошла в историю как одна из самых скандальных фигур в мире моды. До инцидента пресса называла ее "итальянской Элизабет Тэйлор" и "Леди Гуччи", а после - "Черной вдовой".