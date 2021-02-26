Москва готова к британскому штамму коронавируса

Столица России готова к британскому штамму коронавируса: развернуто достаточное количество коек, а врачами накоплен огромный опыт. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

"Больницы и резервные госпитали в полной мере обеспечены необходимым оборудованием и медицинским персоналом, у врачей за период борьбы с COVID-19 накоплен огромный опыт", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве напомнили, что положительная динамика позволяет выводить из работы с коронавирусом профильные стационары.

Как передает РИА Новости, набирает обороты массовая вакцинация населения от COVID-19: всего в Москве привито почти 600 тысяч горожан. Привиться можно как в городских поликлиниках, частных и ведомственных медцентрах, так и во временных пунктах вакцинации, открытых при торговых центрах и на других площадках.