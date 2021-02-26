Музыкант "Машины времени" госпитализирован после жестокого избиения

Участник музыкальных групп "Машина времени" и "Квартал" Александр Дитковский попал в больницу после жестокого избиения группой молодых людей на парковке на Комсомольском проспекте в центре Москвы.

Как Александр рассказал в беседе с "Пятым каналом", ему предстоит операция - у исполнителя диагностирован перелом лицевой кости со смещением.

По словам артиста, он вступил конфликт с хулиганами, которые "ко всем приставали, окружали машины, хотели отнять деньги". "Их несколько человек было, со всеми просто не справился", - уточнил музыкант.

Пресс-секретарь "Машины времени" Антон Чернин со ссылкой на артиста рассказал РИА Новости: когда хулиганы полезли на вышедшего из автомобиля Дитковского, "двоих из них он столкнул лбами". Однако поскользнулся, упал, и тогда его начали пинать превосходящие силы противника.

По предварительным данным, нападавших было пятеро. Полиция проводит проверку.