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Музыкант "Машины времени" госпитализирован после жестокого избиения

Новости
    26.02.2021, 11:51
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгений Гладин/ТАСС Фото: Евгений Гладин/ТАСС
Фото: Евгений Гладин/ТАСС

Участник музыкальных групп "Машина времени" и "Квартал" Александр Дитковский попал в больницу после жестокого избиения группой молодых людей на парковке на Комсомольском проспекте в центре Москвы.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Как Александр рассказал в беседе с "Пятым каналом", ему предстоит операция - у исполнителя диагностирован перелом лицевой кости со смещением.

По словам артиста, он вступил конфликт с хулиганами, которые "ко всем приставали, окружали машины, хотели отнять деньги". "Их несколько человек было, со всеми просто не справился", - уточнил музыкант.

Пресс-секретарь "Машины времени" Антон Чернин со ссылкой на артиста рассказал РИА Новости: когда хулиганы полезли на вышедшего из автомобиля Дитковского, "двоих из них он столкнул лбами". Однако поскользнулся, упал, и тогда его начали пинать превосходящие силы противника.

По предварительным данным, нападавших было пятеро. Полиция проводит проверку.

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