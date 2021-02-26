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26.02.2021,  
10:46
Текст:  Светлана Цыганкова

Начались поставки новейших комплексов для противотанковой обороны

Фото: Росэлектроника Фото: Росэлектроника
Фото: Росэлектроника

Поставки комплексов автоматизированного управления противотанковыми формированиями "Завет" начались в России. На международной выставке IDEX-2021 на стенде "Росэлектроники", входящей в Госкорпорацию Ростех, показали одну из его частей - командно-наблюдательную машину командира противотанкового дивизиона.

Фото: Сергей Михеев
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Главная задача комплекса - целеуказание противотанковым соединениям и обеспечение отражения атаки бронетехники противника, сообщает пресс-служба Ростеха. А вот командно-наблюдательная машина найдет объект на расстоянии до семи тысяч метров и распознает на дистанции до пяти тысяч метров. Сделает она это с помощью разведывательной оптико-электронной системы и выносной РЛС.

Координаты система доводит до средств поражения противника в режиме почти реального времени. Все данные передаются по радио- и проводным каналам связи на расстоянии до 100 километров.

Комплексы автоматизированного управления противотанковыми формированиями "Завет" обеспечивают непрерывное управление противотанковыми формированиями.

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