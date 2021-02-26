Нил Бломкамп начал работу над продолжением "Района №9"

41-летний южноафриканский режиссер и сценарист Нил Бломкамп официльно подтвердил, что у "Района №9", принесшего ему номинацию на "Оскар", в работе сиквел.

Об этом кинематографист лично сообщил в своём Twitter. Перед тем с лёгкой руки твёрдо пообещав сделать новый фильм по "Звёздному десанту", что тоже вообще-то ничего себе заявленьице.

District 10 screenplay also being written by @sharlto @territatchell and I. Its coming... — Neill Blomkamp (@NeillBlomkamp) February 26, 2021

В комментариях - экстаз и вербальные народные гуляния.

Никаких подробностей пока не раскрыто, но известно, что помимо самого Бломкампа над сценарием трудятся звезда оригинала (и "Хардкора" Найшуллера) Шарлто Копли и Тэрри Татчелл, работавшая с Нилом над первой лентой, а также над "Роботом по имени Чаппи" и волшебным боди-хоррором "Зигота".

"Район №9", в основе которого - короткометражка "Выжить в Йобурге" (2005), вышел в 2009-м, стяжав огромной силы культовый статус.

К слову, в обороте у Бломкампа сейчас еще как минимум два проекта - хоррор "Демоник" и фантастическая лента "Исчезнувший мир".