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Нил Бломкамп начал работу над продолжением "Района №9"

Новости
    26.02.2021, 11:57
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

41-летний южноафриканский режиссер и сценарист Нил Бломкамп официльно подтвердил, что у "Района №9", принесшего ему номинацию на "Оскар", в работе сиквел.

Об этом кинематографист лично сообщил в своём Twitter. Перед тем с лёгкой руки твёрдо пообещав сделать новый фильм по "Звёздному десанту", что тоже вообще-то ничего себе заявленьице.

В комментариях - экстаз и вербальные народные гуляния.

Никаких подробностей пока не раскрыто, но известно, что помимо самого Бломкампа над сценарием трудятся звезда оригинала (и "Хардкора" Найшуллера) Шарлто Копли и Тэрри Татчелл, работавшая с Нилом над первой лентой, а также над "Роботом по имени Чаппи" и волшебным боди-хоррором "Зигота".

"Район №9", в основе которого - короткометражка "Выжить в Йобурге" (2005), вышел в 2009-м, стяжав огромной силы культовый статус.

К слову, в обороте у Бломкампа сейчас еще как минимум два проекта - хоррор "Демоник" и фантастическая лента "Исчезнувший мир".

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